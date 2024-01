Sci alpino | Brignone manca una grande occasione Goggia bene a metà Ottimi gli uomini-jet a Wengen

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’Italia chiude con una vittoria e due terzi posti l’intensissima quattro giorni di gare traed Altenmarkt-Zauchensee per la Coppa del Mondo di sci. Un bilancio sicuramente al di sotto delle aspettative, visto che probabilmente sono maggiori le delusioni che le soddisfazioni, specialmente in campo femminile dove l’attesa era veramente molto elevata. L’appuntamento di Altenmarkt-Zauchensee doveva rappresentare l’giusta per Federicaper provare a metterepressione a Mikaela Shiffrin e continuare a sognare laimpresa. Purtroppo la tre giorni austriaca non ha per niente sorriso alla valdostana, che ha commesso errori in entrambi i superG e in discesa libera (quasi sempre nella parte finale). Quarta nel primo superG e poi addirittura fuori ...

VENTASSO LAGHI (Reggio Emilia) - E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso nel pomeriggio sulle piste del Ventasso, dove i tecnici del soccorsohanno consegnato ai sanitari un uomo di 62 anni, residente a Castelnovo Monti, infortunatosi al viso e alla collo mentre sciava. L'uomo è stato immobilizzato e portato all'ospedale Maggiore di ...Marta Bassino chiude in 29osizione il superG di Altenmarkt - Zauchensee , quarto stagionale, che ha chiuso il weekend di Coppa del mondo in terra austriaca. Per Marta, campionessa mondiale in carica ...L'Italia chiude con una vittoria e due terzi posti l'intensissima quattro giorni di gare tra Wengen ed Altenmarkt-Zauchensee per la Coppa del Mondo di sci alpino. Un bilancio sicuramente al di sotto d ...Gennaio è da sempre il mese più intenso per la Coppa del Mondo di sci alpino, e anche quest'anno non si smentisce. Nella settimana che arriva doppia tappa per il settore femminile, martedì a Flachau ( ...