“Schierarsi” | una nuova associazione politica in città

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata stata costituita in cittò la PIAZZA “” punto di riferimento locale dell’culturale no-profit presieduta da Luca Di Giuseppe e Alessandro DiBattista.nasce con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti volti alla collettività,entra in una comunità di cittadinanza attiva. La Piazza di Avellino è rappresentata dall’Avv. Massimo Passaro e da altri amici che condividono progetti proposte e istanze; “E’ questo il momento di assumere posizioni chiaresu temi nazionali e globali. A tal fine saranno organizzate assemblee, dibattiti e iniziativecon lo scopo ultimo di stimolare la consapevolezzae sociale di ogni cittadino.Invitiamo i cittadini ad unirsi alla Piazza e ...

'Tutta l'intervista - sottolinea Vasapollo - è stata attraversata da questa sua visione che lo porta non solo e non tanto acontro la guerra prendendo posizione a favore magari di......- Udinese è stata accompagnata daforte presa di posizione del tifo organizzato contro Palazzo Vecchio, con la curva che ha raccolto l'invito del direttore generale viola Joe Barone a...Una fetta del partito umbro di Renzi contesta la scelta di Fora, Mori e. Gnagnarini di appoggiare Fratelli d’Italia a Perugia. "E mai con i 5 Stelle". .Il famoso sito di notizie “ilfattoquotidiano.it” ha recentemente introdotto una nuova opzione di abbonamento per i lettori che desiderano navigare senza pubblicità. Questa entusiasmante offerta è ...