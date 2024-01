Sassuolo | Dionisi | “Non affronteremo la stessa Juventus dell’andata Lotta salvezza? Il livello si è alzato”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Siamo consapevoli che se ripeteremo il girone d’andata riusciremo a salvarci, perciò viviamo questa vigilia senza angoscia. Allo stesso tempo, sappiamo che nonlabattuta a settembre: perché giocheremo in trasferta e perché loro sono più consapevoli“. Queste le parole di Alessio, tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo del 20° turno di Serie A 2023/2024 contro la. “Non sarà laJuve, ma spero che possa essere lo stesso, altrettanto intenso. Per fare risultato servirà essere quasi perfetti e sperare che loro siano meno efficaci del solito“.ha quindi analizzato la: “Quest’anno ...

Allegri(4 - 2 - 3 - 1): Consigli, Pedersen, Ferrari, Erlic, Viti, Boloca, Henrique, Berardi, Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti. All.. Secondo le ultime indiscrezioni, verrà ...I bianconeri ospiteranno ilallo Stadium per rispondere all'Inter capolista, uscita con un ...prova importante per gli uomini di Allegri che nel match di andata contro i neroverdi di...'Spero che possa essere lo stesso Sassuolo, intenso come all'andata'