Sassuolo | Dionisi | 'Nessuna angoscia Juve schiacciasassi in casa Mercato? Pronti a cogliere occasioni'

Allegri(4 - 2 - 3 - 1): Consigli, Pedersen, Ferrari, Erlic, Viti, Boloca, Henrique, Berardi, Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti. All.. Secondo le ultime indiscrezioni, verrà ...I bianconeri ospiteranno ilallo Stadium per rispondere all'Inter capolista, uscita con un ...prova importante per gli uomini di Allegri che nel match di andata contro i neroverdi di...Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Juventus all`Allianz Stadium di Torino, posticipo della 20ª giornata.La Juve crolla al Mapei Stadium contro il Sassuolo, subisce quattro gol, commette clamorosi errori individuali e perde ogni piccola certezza che aveva acquisito.