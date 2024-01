Sarno | Domenico Crescenzo non correrà per la fascia tricolore per Forza Italia

(Di lunedì 15 gennaio 2024)nonper la, comune del Salernitano al voto il prossimo 9 giugno. Il capogruppo al consiglio comunale diha preso questa decisione “alla luce degli ultimi episodi”. Il vicepresidente del consiglio ha ringraziato coloro “che mi hanno proposto conma, non ravvisando le condizioni politiche, ritiro la mia disponibilità alla candidatura a sindaco”. Il percorso verso la candidatura di, che fu il più votato dell’opposizione alle elezioni amministrative di cinque anni fa, è stato segnato “da un continuo tira e molla” con il candidato che, “a causa delle dinamiche interne a, non ha mai avuto ...

. Nelle ultime ore,Crescenzo, capogruppo al consiglio comunale di Forza Italia e vicepresidente del consiglio comunale di, ha annunciato il ritiro della sua disponibilità a ...... dichiaraCrescenzo. Poche parole ma che mettono alla luce i mesi di peripezie e scontri all' interno del partito di Forza Italia ae gli altri partiti di centrodestra che avevano ...Nelle ultime ore, Domenico Crescenzo, capogruppo al consiglio comunale di Forza Italia e vicepresidente del consiglio comunale di Sarno, ha annunciato il ritiro della sua disponibilità ...Una scuola nuova attraverso il progetto di abbattimento e ricostruzione per l’edificio di Serrazzeta a Sarno. Intanto l’anno scolastico per gli alunni continuerà nei ...