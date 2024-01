Sardegna | Federale Lega non sblocca stallo Parola torna ai leader

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Milano, 15 gen. (askanews) – A una settimana dalla chiusura delle liste, ancora non silonel centrodestra sulla. Proveranno idomani a dirimere le questione: nessuno lo vuole chiamare vertice, ma Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani si verdanno a margine del Consiglio dei ministri. E si vedrà lì come uscire dall’impasse. Ma intanto nessuno si smuove dalle sue posizioni: Christian Solinas deposita anche un contrassegno di lista per “Solinas presidente”, Fratelli d’Italia prosegue con Truzzu, Forza Italia difende la ricandidatura di Vito Bardi in Basilicata, e latace. Al ConsiglioMatteo Salvini fa sapere di aver parlato di fisco, di aver attaccato l’Agenzia delle Entrate, di aver criticato la Bce. Sulla ...

Al ConsiglioMatteo Salvini fa sapere di aver parlato di fisco, di aver attaccato lAgenzia delle Entrate, di aver criticato la Bce. Sulla, invece, nessuna novita' e nessuna ...Come un domino, però, con lo strappo intutte le ricandidature certe fino a dicembre ... è il commento di chi era presente al, dove si è parlato in termini interlocutori anche di ...Il passo indietro di Christian Solinas in Sardegna Non oggi, e se mai arriverà sarà in cambio di una ricompensa: la Basilicata, l’Abruzzo o almeno un nuovo mandato ...Dopo poco più di due ore si è concluso il consiglio federale della Lega. A quanto si apprende non sono previste dichiarazioni del ...