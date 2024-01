Sardegna | Calenda | ' Soru vale 20 Todde | candidata M5S-Pd non in grado'

Francamente, che si possano infilare Giuseppe Conte o Elly Schlein, Carloo Matteo Renzi ... A indurlo alla follia però potrebbe essere la stessa Meloni, se gli frega la, il prossimo ......, Abruzzo e Basilicata ) e alle Europee la percentuale fosse inferiore al 20% - come ...inseguire i 5 Stelle di Giuseppe Conte e di aprire un confronto serio e a tutto campo con Carlo, ...Regionali in Basilicata, Fratelli d’Italia “scarica” anche il governatore uscente Vito Bardi di Forza Italia Dopo la Sardegna il centrodestra litiga anche sulla Basilicata Forse. Il sospetto c’è e ...Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Tanti mesi fa dissi che secondo me noi leader dovremmo fare un accordo, non ci candidiamo. Molti hanno fatto questo appello: Taiani, Salvini anche se per opportunismo, Cont ...