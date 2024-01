Sanremo | tra gli ospiti Russel Crowe Le canzoni | la politica c’è Ghali su Gaza e Dargen pro-migranti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alla fine almeno un super ospite internazionale a2024 ci sarà:. E anche un paio di supernostrani che si aggiungono ai già annunciati Giovanni Allevi e Roberto Bolle: Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti, rispettivamente per celebrare i 40 anni di ‘Terra Promessa’, nella serata del venerdì, e i 60 anni di ‘Non ho l’età’, nella finale di sabato. Le celebrazioni riguarderanno il mercoledì anche Giorgia, co-conduttrice della serata, e i 30 anni di ‘E poi’. E un omaggio a Toto Cutugno per il quale Amadeus ha lanciato “un invito ufficiale” ad Adriano Celentano: “Sarebbe un sogno averlo”. Per quanto riguarda i 30 brani in gara molti di essi puntano a ritornelli orecchiabili al primo ascolto, dai The Kolors ad Annalisa, da Mahmood ad Emma, che rispolvera anche sonorità anni ’80, ad Angelina Mango, ...