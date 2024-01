Sanremo | l’annuncio a sorpresa di Amadeus | Russell Crowe ospite del Festival

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si susseguono i colpi di scena in questa interminabile vigilia della nuova edizione deldi. Stavolta èa lasciare tutti senza parole con la sua rivelazione. Il conduttore si collega in video chiamata con la prima puntata stagionale di Viva Rai2, il programma condotto da Fiorello. Ed è in questa occasione che anticipa la presenza dell’attore americanosul palco dell’Ariston. Lo stessoinvia un videomessaggio agli italiani per confermare la notizia.Leggi anche:su Ferragni, il commento spietato: “A certi livelli…”sarà dunquedella serata di giovedì deldi. “Lui suona il blues, poi starà con ...