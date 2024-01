Sanremo 2024 | Russell Crowe ospite della terza serata

(Di lunedì 15 gennaio 2024)- Viva Rai2 “Al mio segnale scatenate l’inferno!”.ci sarà. Amadeus conferma che al Festival disaràl’attore hollywoodiano, atteso nelladi giovedì 8 febbraio. Al Teatro Ariston, a più di vent’anni dalla sua prima volta, la star neozelandese e Premio Oscar sarà protagonista con un’esibizione “insolita”, accompagnato dalla sua band, che promette di far ballare e cantare tutti. L’annuncio da parte del conduttore e direttore artistico del Festival è avvenuto questa mattina da Fiorello a Viva Rai2, con un video dello stesso attore che dice: “Sono felicissimo del vostro invito ae non vedo l’ora di raggiungervi ...

Amadeus, direttore artistico del Festival di, ha annunciato l'arrivo di Russell Crowe, il quale si esibirà sul palco ...I retroscena di Sangiovanni Tra gli artisti in gara ac'è anche Sangiovanni , vincitore della categoria canto di Amici 20 . Intervistato da Il Messaggero, il giovane e amato cantante ha ...BigMama ha accusato Tananai di grassofobia dopo che ha pubblicato una foto ritoccata al computer in cui appare in sovrappeso. Il post non è piaciuto anche a tanti utenti ...Amadeus annuncia un altro ospite di Sanremo 2024 è il "Gladiatore" Russell Crowe presente nella serata del giovedì ...