Sanremo 2024 | reso noto il primo ospite internazionale

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’annuncio a Viva Rai Due Dopo una serie di annunci sua TG1, questa mattina, 15 gennaio, Amadeus ha dato una nuova notizia a Viva Rai2!, lo show dell’amico Fiorello. L’attore americano Russel Crowe sarànella serata di giovedì 8 febbraio. Amadeus ha mostrato un videomessaggio della star americana e poi ha spiegato: “Verrà a suonare – ha detto il direttore artistico – sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene ae l’8 è in onda su Rai1”. Leggi anche:, l’ultimo annuncio di Amadeus “E tutto a sue spese” ha detto simpaticamente Fiorello. Nel messaggio, invece, Crowe, “Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell’invito al festival, non vedo l’ora di ...