Sanremo 2024 | Rai cambia il palinsesto Pubblico in visibilio e polemiche sulla Nuova Regola

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A meno di un mese dall’attesaedizione del Festival di, l’entusiasmo delè alle stelle. Mentre Amadeus riflettedecisione di concludere il suo impegno al Festival, la Rai apporta significative variazioni ai palinsesti in vista della settimana sanremese. Ecco tutte le modifiche di programma che ci aspettano. Grande Fratello Anticipazioni Oggi 15 gennaio: Nomination ed eliminazioni: Amadeus accompagnato da un cast stellare Amadeus, reduce da numerose edizioni di successo, è pronto a regalare aluno spettacolo indimenticabile. Accanto a lui, un cast stellare che include Marco Mengoni, Fiorello, Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. La serata finale vedrà l’étoile internazionale Roberto Bolle come ...

Tutto è pronto per, mentre Amadeus rivela a sorpresa in una recente intervista che forse non è pronto a dire addio all'Ariston come ha sostenuto fino a questo momento.Tornata di nuovo alla televisione pubblica, nel decennio successivo ha la definitiva consacrazione, grazie a programmi come Quelli che il calcio, L'Isola dei Famosi e il Festival di2004. Nel ...Russll Crowe “rilancia” d Fiorello. Dopo aver comunicato ai suoi fans di aver scoperto le proprie origini italiane e, più precisamente, picene, con un videomessaggio inviato alla trasmissione “Viva Ra ...La rassegna prevede un percorso espositivo virtuale e audiovisivo in cui vengono proiettate alcune opere di Houda Bakkali ...