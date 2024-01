Sanremo 2024 | Mahmood | in pre-save il brano Tuta gold

(Di lunedì 15 gennaio 2024)parteciperà al Festival diin gara con il, da oggi in pre-parteciperà al Festival diin gara con il, disponibile in pre-a questo link. La canzone, scritta e composta dae Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo. L’artista salirà sul palco dell’Ariston questo febbraio dopo aver vinto la kermesse per due volte, nel 2019 con Soldi (4 dischi di platino) e nel 2022 con Brividi (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. Ha recentemente pubblicato il nuovo singolo ...

Angelina Mango debutta al Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia , che porta la firma di Madame e Dardust Angelina Mango sarà in gara per la ... ()

Emma è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Apnea , scopriamo gli autori e di cosa parla Emma è in gara al Festival di Sanremo 2024 con ... ()

abbiamo ascoltato i 30 brani in gara al Festival di Sanremo 2024 , trasformato in una discoteca: vincerà quasi certamente Alessandra Amoroso , sul ... ()

Alessandra Amoroso partecipa ain qualità di big in gara per la prima volta, dopo esser stata invitata più volte come super ospite, e lo fa con un brano sulla consapevolezza. La protagonista ..."E' una situazione molto strana. E' la prima volta che faccio un'esperienza così... Ma abbiamo trovato altri giocatori da schierare". Così il ct dell'Arabia Saudita Roberto Mancini in conferenza ...I voti al primo ascolto. Le due signore della musica emozionano raccontando se stesse e le donne Annalisa, The Kolors, Mahmood ci riprovano. Amoroso e Irama sognano ...Rainews ha ascoltato le canzoni in gara al Festival di Sanremo e Amadeus festeggerà Giorgia, Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti ...