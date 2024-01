Sanremo 2024 | le canzoni ascoltate in anteprima e le impietosissime pagelle

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non avrete testi impegnati ma tanta tanta dance. Qualche sprazzo di neo-femminismo e un paio di parentesi a tema immigrazione. Dimentichiamoci melodie studiate e accogliamo a braccia aperte una musica da radio in macchina con la cappotta aperte. La maggior parte dei brani in gara nell’anno V dell’Era Amadeus, sono stati pensati dal direttore artistico per le radio e per i canali di streaming. C’è caos urbano, hip-hop, pop dance e club, qualche ballad, su un’ossatura di ritmo e ballabili. Qui di seguito i 30 brani che ascolteremo dal 6 al 10 febbraioal Festival della canzone italiana.Leggi anche:, l’annuncio a sorpresa di Amadeus: Russell Crowe ospite del Festival Clara, “Diamanti grezzi” 5- La vincitrice diGiovani giovanileggia su un dance pop molto tirato: “Cosa siamo noi?/ Siamo diamanti grezzi/ ...