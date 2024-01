Sanremo 2024 | la pagella dei 30 big in gara | Geolier | The Kolors e Angelina migliori | Loredana Berté è rock

Fotogallery - I 30 Big in gara al Festival diUltimo Aggiornamento Fotogallery - 'Amici 2023', i momenti più belli della quindicesima puntata Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le immagini di scena de 'I Fantastici 5' Ultimo ...Abbiamo ascoltato in anteprima negli studi Rai di Milano le trenta canzoni in gara al Festival di. Tanti nomi nuovi, ma anche molti habituè dell'Ariston in un mix che vorrebbe rappresentare le diverse sfaccettature della musica italiana. Una precisazione: le versioni che vengono ...Amadeus difende la scelta di Geolier e del tuo testo in napoletano: “La musica partenopea ormai è nazionale, viene ascoltata da nord a sud” ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1381 partners, to show you relevant ads based on your i ...