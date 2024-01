Sanremo 2024 | il primo ascolto premia Angelina Mango | Loredana Berté | Negramaro e Geolier

Leggi su amica

(Di lunedì 15 gennaio 2024): tanto amore e tanta passione (con “baci sulla bocca”, “sopra la bocca”, “labbra sulle labbra”), pochi temi social, niente politica. E tutti brani radiofonici. Negli studi Rai di via Mecenate, a Milano – e in collegamento con Roma – Amadeus ha presentato in anteprima a giornalisti e addetti ai lavori le 30 canzoni scelte per il suo quinto Festival di, in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio. «Sono arrivati più di 400 brani, non è stato facile», racconta il conduttore e direttore artistico. «Il mio obbiettivo è portare l’attualità discografica a, intercettare i gusti dei ragazzi». Amadeus ha fatto anche nuovi annunci, per una volta non al Tg1 né dall’amico Fiorello: al 74° Festival ...