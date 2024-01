Sanremo 2024 | il nostro commento dopo il primo ascolto dei brani in gara

Leggi su funweek

(Di lunedì 15 gennaio 2024) È finalmente arrivato il giorno degli ascolti in anteprima deidi: nelsi può forse a ragione parlare più di sequestro di persona, visto che le canzoni sono 30. Tantissime e tutte di qualità. Intanto alcune doverose premesse: ilè l’anno delle sorprese, dei pezzi spiazzanti da parte di artisti da cui ti aspetteresti tutt’altro. È anche l’anno delle ballatone d’amore, perché in pochi hanno optato per testi politici e sociali e anche chi portauptempo ha preferito un bagno nei sentimentalismi. Al riguardo, Amadeus ha chiarito che non sia stata una sua scelta, che «qualcosa di sociale è arrivato, ma a volte sembra una scorciatoia. Il tema sociale funziona con una bella canzone, altrimenti non serve». C’è poco (anzi pochissimo) rock e, anche qui, Amadeus chiarisce che non ...