Sanremo 2024 | i 30 brani in gara Amadeus apre ai superospiti e invita anche Celentano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Uncon la cassa dritta, che si candida ad un’altissima rotazione radiofonica. “Le radio sono il polso immediato del brano che funziona”, dice al termine dell’ascolto in anteprima dei, al suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. Iuptempo prevalgono sulle ballad, per untra i più ritmati degli ultimi anni. “Non è una scelta a tavolino, io scelgo isenza pensare alle quote, né sui generi, né sui temi”, sottolinea. La prima impressione è che molti deiscelti, nonostante 15 artisti su 30 siano all’esordio in, siano potenziali hit radiofoniche. Diversirimangono in testa con i loro ritornelli al primo ascolto, dai The Kolors ad ...

Maninni Spettacolare Eclettico songwriter pronto a fare suo esordio a. Il brano racchiude i ... The Kolors Un ragazzo una ragazza La hit che fara' ballare tutti per lintero. Un tormentone ...Siano benedette le onomatopee! Per essere ancora più chiari: questo brano sta acome Cenere di Lazza a2023 . Ricominciamo tutto , Negramaro . Voto: 7 Ecco la band di Giuliano ...15 gen 2024 - L'anteprima: poche ballate, prevale l’italo disco. Per ora, nulla di indimenticabile e pochi rischi ...La programmazione Rai subirà delle modifiche in occasione del mese di febbraio, quando ci sarà spazio per la messa in onda del Festival di Sanremo 2024. L'evento musicale per eccellenza della tv di ...