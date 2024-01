Salute | al Niguarda nuovo cuore artificiale | primo impianto in Lombardia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Impiantato per la prima inundi ultima generazione, munito di valvole biologiche, che va a sostituire totalmente ilcon funzioni molto vicine a quelle fisiologiche. Ildispositivo, che riproduce esattamente l'attività dell'organo originario e si adatta automaticamente all'attività fisica del paziente, è stato utilizzato nei giorni scorsi all'ospedaledi Milano - informa oggi l'Asst Grande ospedale metropolitano - per trattare un malato di scompenso cardiaco grave con disfunzione del ventricolo sinistro e destro, da diversi mesi in lista d'attesa per un trapianto di. L'intervento è stato eseguito con successo dall'équipe di Cardiochirurgia e Trapianto di ...

