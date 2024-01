Salernitana | la Figc apre procedimento a carico di Iervolino | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Laha aperto ufficialmente undel presidente della, Danilo. Ecco i dettagli Laha aperto ufficialmente undel presidente della, Danilodopo le dichiarazioni rilasciate nel post-partita del match tra Napoli e granata contro il sistema arbitrale del campionato di Serie A. Ecco cosa aveva detto il patron del club campano, che aveva chiesto a gran voce anche le dimissioni del designatore Rocchi: «Vogliamo moratoria e sostituzione totale di questi arbitri. È necessario iniziare dalla testa, chiediamo a gran voce le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi. In Federcalcio dobbiamo, come Leghe, far sentire la nostra voce, ...