Salernitana | Iervolino svela | «Ecco la verità su Belotti»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le parole di Danilo, presidente della, sulle operazioni di mercato della squadra. I dettagli Danilo, presidente della, ha parlato a Radio Kiss Kiss del mercato e delle polemiche arbitrali. ARBITRI – «Al netto degli episodi dellao del Napoli o del Verona, c’è da capire come il calcio italiano voglia andare avanti. Ogni lavoratore se sbaglia paga, ma se sbagliano gli arbitri no. Loro giustificano il loro operato con superficialità, chiunque può derubricare un fallo come favore di uno o dell’altro dicendo che è un semplice contatto di gioco. Dobbiamo dare credibilità a questa industria del calcio, gli arbitri vanno monitorati con una tecnologia a supporto di ogni decisione. Sono ancora convinto che questa classe arbitrale sia inadeguata, ma ...

Danilo Iervolino , presidente della Salernitana , ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parla re ancora del ... (terzotemponapoli)

Il presidente della, Danilo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , ribadendo il suo pensiero riguardo l'attuale classe arbitrale e chiarendo alcune voci di mercato. Tra queste la ...ROMA - La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo nei confronti del presidente della, Danilo, in riferimento alle sue dichiarazioni sugli arbitri dopo ., nel corso di una intervista ha espressamente chiesto le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi ...Guai in vista per Danilo Iervolino. Il presidente della Salernitana, al termine della sfida persa contro il Napoli, ha avuto un duro sfogo attaccando la direzione arbitrale del match e chiedendo ...Il presidente Danilo Iervolino ha parlato dei probabili arrivi in casa Salernitana in questo mercato di gennaio. Ai campani era stato affiancato anche il nome di Andrea Belotti, ma il presidente dei..