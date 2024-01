Salernitana | arriva la conferma di Iervolino | 'Accordo per Zanoli | firma in queste ore E su Belotti'

Una missione quasi impossibile già centrata nel recente passato. Dovrà ripetersi, in pratica, la formazione campana che attualmente è in piena zona ... (metropolitanmagazine)

Tutti in ritiro . Per volere della società. Il Napoli da stasera si chiuderà in un hotel di Pozzuoli fino alla sfida di sabato prossimo contro la ... (feedpress.me)

... Aureliano Andreazzoli è stato esonerato, al suo postoDavide Nicola . Il tecnico era ... I toscani sono penlultimi in classifica a quota 13 punti: uno in più dellafanalino di coda e ...Nel 2004l'esordio in Serie A con il Siena. Chiusa la carriera da calciatore con il ... Obiettivo che Davide Nicola raggiungerà anche con la, subentrando a febbraio 2022, grazie a 18 ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della situazione attuale dei granata, ma anche di mercato e degli.Il tempo c’è ancora per salvarsi ma è chiaro che bisogna iniziare a vincere e soprattutto cercare in tutti i modi di scacciare lontano le streghe che, purtroppo, si ...