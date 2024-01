Salario minimo | mentre in altri paesi aumenta | in Italia ancora non esiste

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sembra incredibile, ma ci sono persone che pur lavorando rientrano tranquillamente in quella categoria nominata come “poveri” Il, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti ovvero impiegati e operai. Ilorario non deve essere confuso con il reddito, finalizzato ad assicurare un emolumentoai cittadini, compresi quelli senza lavoro, se in stato di difficoltà accertata. La necessità di una legge per il– Cityrumors.it – Certo non è facile risolvere situazioni complesse, ma 21 dei 27membri Ue hanno pensato di iniziare ...