Sagiv Jehezkel | il calciatore israeliano cacciato dalla Turchia per “incitamento all’odio” VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il, attaccantedell’Antalyaspor, che durante l’ultima giornata di campionato ha esibito un messaggio, su una fasciatura sul polso sinistro: “100 giorni. 07/10” in riferimento alla strage compiuta da Hamas il 7 ottobre (quando vennero sequestrati 240 israeliani) concomitante inizio del conflitto a Gaza, è stato licenziato dal suo club.Jehezke dunque ha preso una posizione a sostegno del suo Paese netta sulla guerra che non è piaciuta alle autorità turche. Le autorità, dapprima hanno aperto un’indagine e, in pochisimo tempo, hanno provveduto ad arrestare il. Il ministro della Giustizia turco aveva annunciato un’indagine susull’incidente per sospetto “”, ...

