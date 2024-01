Ryan Gosling | Eva Mendes è la ragazza dei miei sogni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha commosso la platea del Santa Barbara International Film Festival con una dedica alla moglie Eva. Premiato con il riconoscimento Kirk Douglas all'eccellenza in ambito cinematografico, la star di Barbieha dedicato parte del suo discorso anche alla moglie, l'attrice Eva, sottolineando come il cinema gli abbia permesso di incontrare 'ladei'. "Sognavo un giorno di fare film e ora i film hanno reso la mia vita un sogno. Quindi, per come la vedo io, non c'è modo di restituire metà di quanto il cinema abbia dato a me ma l'idea che potrei aver restituito qualcosa a quella cosa che mi ha dato così tanto è un onore troppo grande …