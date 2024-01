Rugby Quarto Circolo | weekend agrodolce per le squadre sannite

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel secondodi gennaio, in casa, sono scese in campo la formazione Under 16 sul campo Margiotta e Minelli di Mercato San Severino (SA) e la Seniores sul campo cittadino di via Compagna nella sua seconda gara del girone di ritorno del campionato di serie C. L’incontro della Under 16 contro i pari età delSalerno si è concluso con il punteggio di 14 a 63 per i beneventani. L’incontro della Seniores, che ha incontrato la AP Partenope, si è concluso con il risultato di 22 a 29 in favore dei partenopei. La partita è stata in costante equilibrio, salvo far prevalere nel finale gli ospiti. In data odierna, complici assenze per infortuni e lavoro lo staff tecnico ha impiegato atleti della Under 18, oggi a riposo. Nello ...