Rotonda di Pontesecco | dopo il ritorno dei birilli si rendano pubblici i costi dell’intervento

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un residente in via Biava. Caro Direttore, A distanza di alcuni mesi, mi rivolgo nuovamente al vostro giornale per affrontare le criticità legate al “nodo” di, argomento di alcune mie precedenti lettere. Avevo sollevato preoccupazioni sulla soluzione in corso di esecuzione, evidenziando significativi peggioramenti nella viabilità, soprattutto in direzione delle Valli, uscendo da Bergamo. In risposta, uno dei progettisti citò i suoi sacri testi e mi invitò a sospendere ogni critica fino al 12 settembre. Tuttavia, da quel giorno fatidico, sono trascorsi diversi mesi e la situazione in uscita dalla città è talmente critica che si è tornati a utilizzare icome soluzione temporanea. Ora, per entrare in Via Biava dal centro, devo raggiungere Ponteranica, trasformando quei 200 metri in un calvario ...