Rosmarino | ti svelo come riprodurlo in acqua | è semplicissimo!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una pianta che è possibile moltiplicare per talea è sicuramente il. In questo modo sarà possibile realizzare delle nuove piante diin modo completamente gratuito. Per riuscirci in modo molto semplice bisogna far radicare la talea in. Utilizzando questo metodo la pianta si moltiplicherà in modo più facile e veloce se paragonato a quello in cui si pianta la talea direttamente nella terra. Ma procediamo con ordine! Prima di tutto bisogna dire che ilè una pianta sempreverde e perenne quindi si possono avere i suoi rametti adatti alla talea durante tutto l’anno. Tuttavia per una buona riuscita di questo processo bisogna scegliere di farlo in periodi che non siano troppo caldi e nemmeno troppo freddi. Quindi i periodi migliori per procedere sono l’inizio della stagione autunnale, quindi ...