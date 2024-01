Roma | UFFICIALE | colpo per la Primavera

Nuova avventura per Ola Solbakken . Dopo il trasferimento estivo all’Olympiakos, ora l’attaccante norvegese è pronto per il Giappone. L’AS Roma ha ... (sportface)

La Roma ha ufficializzato la nuova cessione in prestito di Ola Solbakken all’Urawa Reds in Giappone. I dettagli La Roma , tramite un comunicato ... (calcionews24)

Nicolas Fonseca, figlio dell’ex giocatore della Roma Daniel Fonseca, ha ufficialmente firma to per il River Plate . Il comunicato Nicolas Fonseca, ... (calcionews24)

Kevin Zefi , attaccante irlandese classe 2005, non è più un giocatore dell’Inter. UFFICIALE il trasferimento alla Roma. UFFICIALE – Come riportato ... (inter-news)

L'di Marina è già stato condannato a 30 anni di carcere dal tribunale militare. .... un grande omaggio al bassista e alla memoria di suo padre, l'britannico Eric Fletcher Waters, che perse la vita proprio ad Anzio. Il 25 novembre 2017 hanno realizzato a, alla ...Il classe 2006 si aggregherà con la Primavera e sarà subito a disposizione di mister Guidi per i prossimi impegni.Nel 3-1 sulla Roma, Adli ha interrotto un digiuno di gol che in partite ufficiali durava da 805 giorni fa, dal 21 ottobre 2021 quando segnò con la maglia del Bordeaux contro il Rennes. Per di più, la ...