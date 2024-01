Roma | subito Daniele De Rossi in panchina | perché è una scelta obbligata

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2024) E’ notte fonda in casadopo la sconfitta contro il Milan, l’ennesima di una stagione sempre più deludente. La sfida della 20ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da Adli, Giroud e Theo Hernandez. Per gli ospiti inutile il gol su calcio di rigore di Paredes. La classifica dellaè pessima, quasi drammatica: attualmente occupa la nona posizione in classifica con appena 29 punti conquistati in 20 partite frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. La recente sconfitta contro il Milan ha messo in luce molte delle criticità emerse dai giallodurante questa prima parte di campionato ed uno scossone è inevitabile. L’allenatore José Mourinho si trova sotto la lente d’ingrandimento e non sembra più in grado di risollevare la situazione. La squadra giallorossa ha faticato a ...