Roma | sparatoria in strada | morto un 33enne

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 gennaio 2024) E'uno dei due uomini centrati da colpi d'arma da fuoco a Largo Odoardo Tabacchi, in zona Corviale, alla periferia della Capitale. Secondo quanto si apprende, si tratta di un uomo di 33 anni, originario di. L'altro, ferito alla gamba, è stato portato all'ospedale San Camillo. Gli spari sarebbero partiti da un'auto in corsa. Sulla vicenda, avvenuta intorno alle 19.30, indagano i carabinieri, presenti sul posto per i rilievi tecnico-scientifici.