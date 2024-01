Roma | sparatoria in strada | due feriti | di cui uno grave

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Gli spari sono stati esplosi questa sera, intorno alle 19.30, da una macchina. Due uomini sono rimastida colpi d'arma da fuoco a largo Edoardo Tabacchi, in zona Casetta Mattei, alla periferia di. Gli autori sono poi fuggiti sempre a bordo dell'auto. Uno è ferito ad una gamba ma sta bene. L'altro ferito, invece, sarebbe stato colpito al torace ed è. Sul posto i carabinieri che indagano.

E’ corso in ospedale da solo, guidando, con una ferita d’arma da fuoco al torace. Prima di entrare in sala operatoria ha fatto il nome del presunto ... (fattidipaese)

