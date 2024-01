Roma | senti Panucci | ' Non ha giocatori importanti | come fa ad arrivare in Champions?'

Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma. Le sue parole (pianetamilan)

(Adnkronos) – parenti , amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata di oggi 14 gennaio per fare luce ... (periodicodaily)

In corso serratissime indagini dei carabinieri parenti , amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – parenti , amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata di oggi 14 gennaio per fare ... ()

La sconfitta di Milano, arrivata dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia, apre il dibattito sul reale valore della rosa a disposizione di Josè Mourinho . I giallorossi, dopo la prima ...E voi mi direte: "Sì, va bene (forse...), ma perchéil bisogno di dircelo" Perché molti, ... Quelli di voi più familiari con le lingue sanno che a, quando si dice di uno che non è cattivo, è ...La sconfitta di Milano, arrivata dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia, apre il dibattito sul reale valore della rosa a disposizione di Josè Mourinho. I giallorossi, dopo la prima ...L'ex difensore giallorosso Cristian Panucci, ha commentato ai microfoni di Pressing, il momento della squadra di Mourinho: "La Roma non ha la struttura per arrivare in Champions. Lo hanno voluto far c ...