Roma | quattordicenne ucciso in un agguato | svolta nelle indagini

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Una persona è in stato di fermo per l’omicidio del 14 enne Alexandru Ivan a. Si tratta di un ventiquattrenne, originario dell’Est, che si è costituito ai carabinieri nella serata di ieri in caserma accompagnato da due avvocati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non era presente nel bar venerdì sera al momento della lite tra il compagno della madre di Alex e un altro ragazzo, ma con lui avrebbe avuto i contatti telefonici per fissare l’appuntamento chiarificatore. Per gli investigatori, il 24enne si trovava nell’auto da cui sono stati esplosi i colpi assieme ad altri tre uomini, uno di questi compiutamente identificato, che aveva partecipato alla lite all’interno del bar, e ricercato sin dai momenti successivi all’omicidio.48 ore successive al delitto le, ...

Il nonno : 'Gli avevo detto di non scendere dall'auto' Il nonno poi ricorda: 'Gli ho detto 'resta qui in macchina con me', all'inizio mi ha ascoltato ... (247.libero)

Un 24enne è stato fermato perché gravemente indiziato dell'omicidio del 14enne avvenuto nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano anella notte del 13 gennaio scorso. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Velletri. Il giovane, originario dell'est Europa, è stato fermato nella notte dai carabinieri del Nucleo ...Ragazzino ucciso a, ventenne si è costituito ai carabinieri A quanto ricostruito dagli ... hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita del. In ...ROMA Una persona è in stato di fermo per l’omicidio del 14 enne Alexandru Ivan a Roma. Si tratta di un ventiquattrenne, originario dell’Est, che si è costituito ai carabinieri nella serata di ieri in ...Corum è nato in Italia e fa parte di una comunità di Rom stanziali che abita non molto lontano dal bar dove c’è stata la rissa la notte di venerdì. Alcuni indumenti sono stati sequestrati e i ...