Roma ko contro il Milan | l' ironia di Fabio D' Innocenzo fa sorridere i social

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.58 giocatori a breve in campo . Cobolli avrà le sue chance, se sarà capace di mettere in campo il ... (oasport)

- Fabio D'Innoncenzo usa l'ironia dopo la sconfitta dellail Milan a San Siro . Il regista e sceneggiatore romano, molto tifoso dei giallorossi, ha commentato il ko con i rossoneri sui social. "Defeat at the San Siro" , recita il post ufficiale ..., Mourinho esonero Il giallo della penale 'Laha scaricato José Mourinho ma se lo caccia c'è la penale' scrive La Repubblica. 'Il futuro di ...della gara poi persa per 3 - 1 a San Siro...Accolti a Roma, i preti sono stati alloggiati presso alcune strutture ... quando gli studenti sono scesi in piazza contro un'operazione di incenerimento in una riserva naturale che sarebbe stata ...Calciomercato Roma, emergono nuovi ed importanti aggiornamenti sul futuro di un calciatore finito prepotentemente nel mirino del club rossonero. Si discutono soltanto le modalità di pagamento.