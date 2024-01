Roma in crisi totale | Mourinho al capolinea?

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Laperde ancora, Josésprofonda. La stagione giallorossa naufraga con l’ennesima sconfitta di una stagione fin qui priva di soddisfazioni e la panchina dello Special One, adesso, traballa davvero. Lo Special One, legato allada un contratto valido fino al termine della stagione, deve fare i conti con un rendimento a dir poco negativo. La sconfitta con il Milan relega i giallorossi in una posizione sempre più anonima in classifica: 29 punti, nona piazza, a -22 dalla vetta quando il campionat è appena a metà strada. Il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League è a soli 5 punti, ma è una consolazione magrissima per una squadra che non appare competitiva e che è appena stata eliminata nei quarti di finale della Coppa Italia dalla Lazio, nell’ennesimo derby steccato contro i cugini. “Non ...