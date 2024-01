Roma | Dybala si allena da solo a Trigoria | Joya punta il Verona

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il periodo buio dellasembra non avere fine con la sconfitta con il Milan che ha fatto sprofondare la squadra di José Mourinho al nono posto in classifica. L’inizio di 2024 dei giallorossi è stato nettamente al di sotto delle aspettative, ma è ancora presto per alzare bandiera bianca: la Champions è infatti distantecinque punti e il calendario ha in programma tre partite alla portata dei capitolini che nelle prossime settimane giocheranno contro, Salernitana e Cagliari. Le speranze di rialzare la testa già nella sfida dell’Olimpico, contro i gialloblù, passano dalla presenza in campo di Paulo. Laè consapevole del difficile momento che sta attraversando la squadra e, dopo aver saltato la trasferta di San Siro, si è recato anel giorno di riposo ...

Senza, si è spento anche Lukaku . L'allarme lanciato da Mourinho Mourinho aveva lanciato l'allarme dopo la finale di Budapest. Voleva più struttura societaria e un uomo di calcio nell'...Senon c'è, non c'è neppure il gioco e lapuò solo sperare di portare a casa almeno un punto, strappato a fatica. Finora Mourinho è riuscito a mascherare questa sua assoluta mancanza d'...Panucci ha dichiarato: “La Roma non ha la struttura per arrivare in Champions. Lo hanno voluto far credere ma è una squadra con pochissimi calciatori importanti. Dybala è discontinuo e Lukaku gioca ...Milan-Roma, Collovati, che ha vestito entrambe le maglie nella sua carriera, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...