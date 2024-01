Roma contestata e Mourinho in silenzio | tutti sul banco degli imputati Ecco cosa è successo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) È bastato pochissimo ad una piazza calda come quella di Roma per aprire una contestazione contro, dai giocatori fino al tecnico portoghese, senza dimenticare la dirigenza. Le ambizioni dei tifosi si sono trasformate in delusione e rabbia per un cammino, al momento, sotto le aspettative