Roma | Belotti | «Più giù non si può andare | possiamo solo risalire»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le parole di Andrea, attaccante della, dopo la sconfitta dei subita dai giallorossi contro il Milan Andreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro il Milan. Di seguito le sue parole. MOMENTO – «Siamo in un momento di difficoltà. Quando vieni da determinate sconfitte non c’è mai felicità dentro di noi. Veniamo da un derby perso, c’è tanta frustrazione per com’è andata. La squadra è andata in campo con un buon approccio. All’inizio stavamo facendo la partita, ma quando prendi gol ti spezza un po’. Abbiamo alzato il baricentro dopo il secondo gol e l’abbiamo riaperto, avevo la sensazione che potessimo pareggiare. Quel gol ci ha dato una scossa. Poi prendi il terzo gol e ti spezza le gambe». ORA SERVE RIALZARSI – «Siamo in un momento di difficoltà e dove anche i ...

ko:e il momento di difficoltà dei giallorossi . Milan -3 - 1: l'analisi di Pioli sulla prestazione dei rossoneri. Pioli è ovviamente contento della partita disputata dai suoi ...A sorpresa, in casa, cambia il portiere: bocciato Rui Patricio. Fra i pali, per i giallorossi ci sarà Mile Svilar . Il tecnico portoghese preferisce El Shaarawy aper l'attacco come ...Buio pesto per la Roma che dopo l'eliminazione in Coppa Italia perde 3-1 contro il Milan. Decisivi Adli, Giroud e Theo Hernandez. Inutile la rete di Paredes che aveva accorciato le distanze sul 2-0. I ...Belotti: “Ci mancano i dettagli. Il rigore toccava a Paredes” La Roma è cambiata con te in campo… “Sicuramente quando sono entrato io siamo stati un po’ più sbilanciati in avanti, sul 2-0 era l’unico ...