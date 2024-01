Roma | Belotti | 'Normale che i tifosi ci fischino Paredes rigorista? Scelta di Mourinho'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lacade in casa del Milan nella 20ª giornata di Serie A. Non c'è José, squalificato, in conferenza stampa...

ko:e il momento di difficoltà dei giallorossi . Milan -3 - 1: l'analisi di Pioli sulla prestazione dei rossoneri. Pioli è ovviamente contento della partita disputata dai suoi ...A sorpresa, in casa, cambia il portiere: bocciato Rui Patricio. Fra i pali, per i giallorossi ci sarà Mile Svilar . Il tecnico portoghese preferisce El Shaarawy aper l'attacco come ...Buio pesto per la Roma che dopo l'eliminazione in Coppa Italia perde 3-1 contro il Milan. Decisivi Adli, Giroud e Theo Hernandez. Inutile la rete di Paredes che aveva accorciato le distanze sul 2-0. I ...Belotti: “Ci mancano i dettagli. Il rigore toccava a Paredes” La Roma è cambiata con te in campo… “Sicuramente quando sono entrato io siamo stati un po’ più sbilanciati in avanti, sul 2-0 era l’unico ...