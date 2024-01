Roma | Belotti contraddice Mourinho | “Noi forti anche senza Dybala”

Leggi su notizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’attaccante ha parlato dopo la sconfitta rimediata a San Siro con il Milan: “Questa è una rosa forte, abbiamo il compito di risalire in classifica, più giù di così non possiamo andare” Un’altra sconfitta, stavolta in campionato. Lachiude nel peggiore dei modi una settimana caratterizzata dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. A San Siro vince il Milan 3-1, un risultato che accentua la crisi dei giallorossi, ora noni in classifica a -5 dalla Fiorentina quarta. Andreanon si è detto d’accordo con: “La rosa dellaè forte” (Ansa Foto) – Notizie.comA fine partita è stato Andrea, entrato nel corso della ripresa, a presentarsi ai microfoni di Dazn al posto di José, squalificato nel match di Milano: “Siamo in un momento difficile, ...