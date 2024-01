Rolex | casa kitsch e mega auto | chi è Petrov | l’accusato dell’omicidio del 14enne a Roma

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sembra di essere sul set di Suburra. Tappezzeria in stile barocco, oro e stucchi disseminati ovunque. Al centro dello scatto un giovane, vestito di bianco con una vistosa croce d’oro bianco al collo. È così che si presenta sui socialCorum, fermato per l’omicidio di Alexandru Ivan. Ilè stato brutalmente ucciso sabato notte nel parcheggio della stazione Pantano, capolinea della linea C. Ma chi è davvero il 24enne?Leggi anche: Alexandru Ivan, morto per errore a 14 anni: cosa è successoCorum: tra orologi di lusso e macchine sportiveha 24 anni ed è appartenente a una famiglia sinti della zona. Le foto che appaiono sui suoi profili social sono tutte simili: gli occhiali coi vetri ambrati in stile Matteo Messina Denaro, sfoggio di orologi tempestati di diamanti, ...

... tra questi c'è anche unMilgauss 6543 . Si tratta di un esemplare prodotto in quantità assolutamente limitata dallasvizzera dal 1954 al 1965, agognato dai collezionisti , con lunetta ...... sui social esibisce orologi tempestati di diamanti,, Audemars Piguet da 100mila euro, che mette in vendita come le Mercedes, le Jeep e le Audi. Laè con la carta da parati dalle foglie ...Cornici e arredi dorati, orologi di lusso e passione smodata per le griffe: sui social i post del fermato per il delitto nel parcheggio della metro Pantano ...Il primo contatto su internet, il viaggio in Italia per la vendita, il bonifico istantaneo - in realtà mai arrivato - e il furto. Un 36enne, cittadino tedesco, è stato derubato giovedì mattina a Milan ...