Roberto Gottarelli Doping | Circa l’esito dei risultati che sono stati comunicati da Unirelab

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Se tutto fosse confermato, il cerchio si stringerebbe intorno a Baby Doll, il cavallo su cui ha galoppato Elia Cicerchia: Machine Gun (quello dell’altro gialloblù Gianmaria Scortecci) è un maschio. Il primo caso, da quandointrodotti i controlli anti, in cui si procede a un’ulteriore esame dei prelievi effettuati dopo le carriere di settembre. «ABBIAMO un mese di tempo per avere la risposta definitiva delle analisi, quindi aspettiamo fiduciosi». Così il rettore di Santo Spirito, Ezio Gori (nella foto), getta acqua sul fuoco e difende l’operato dei giostratori e di tutti gli addetti alle scuderie: «Non c’è problema perché sappiamo come abbiamo agito, questo primo test poi non significa nulla, dobbiamo attendere quello definitivo che dovrà stabilire quanti saranno i residui nel sangue della medicina somministrata ...