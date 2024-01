Ristoratrice suicida | Lucarelli fugge dalle accuse Salvini | Sinistra spietata coi deboli

Anche oggi i commenti sui social si dividono tra chi si commuove al pensiero della donnae ... Aveva fatto notare delle stranezze nello screenshot pubblicato dallae le aveva ..."Con quella recensione non vorrei essere caduta in una trappola. Non ho una risposta da darti, guardami negli occhi". Sabato si era giustificata con veemenza davanti alle telecamere del Tg3, in ...Il messaggio del segretario della Lega per la morte di Giovanna Pedretti: "Davvero una (presunta) recensione falsa meritava una polemica nazionale così avvelenata, su social e tg" ..."La gogna di cui qualcuno sta parlando, è stata: un servizio di un tg, un post sui social, una storia su Instagram. La signora non è stata "sommersa" da insulti, ma non si riesce mai a raccontare la ...