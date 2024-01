Ristoratrice morta | Bruzzone | “Il problema grosso è che la vita delle persone vale meno di un like…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’esperta criminologa spiega a Notizie.com il suo punto di vista: “E’ inquietante, forse si è sentita smascherata e temendo di finire a sua volta nella gogna social-mediatica può averla spinta a farla finita, purtroppo non è uno scenario inverosimile…” Una storia che sta sconvolgendo l’Italia. La titolare di un ristorante che è stata trovatadopo che era finita al centrocronache per una recensione omofoba e discriminatoria a cui lei stessa aveva risposto prendendo le difese di questeche erano state nella sua pizzeria, ma col sospetto che quelle accuse era state scritte da lei stessa. Il timore di essere scoperta e di finire al centro di una gogna e di essere lei stessa accusata, una vergogna che non poteva sopportare e sembra essere l’idea della nota esperta criminologa Robertache a ...