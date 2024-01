Ristoratrice morta a Lodi | si indaga su auto e telefono

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – La procura diha sequestrato l’e disposto l’psia sul corpo di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria ‘Le Vignole’ di Sant’Angelogiano trovatanel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio. L’ipotesi più accreditata al momento – a quanto si apprende da fonti investigative – resta quella del suicidio, anche se la dinamica è ancora da chiarire. Dopo l’allarme lanciato dal marito e una giornata di ricerche, la 59enne è stata trovata senza vita nel tardo pomeriggio di domenica lungo le rive del Lambro. Dentro e fuori dall’della donna, una Panda beige, parcheggiata vicino alla zona in cui i sommozzatori hanno ripescato il cadavere dal fiume, c’erano numerose tracce di sangue. Il corpo della 59enne è stato già esaminato sul posto dal ...

