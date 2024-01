Ristoratrice Lodi | la macchina del fango dei social network e dei media

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Giovanna Pedretti non è Chiara Ferragni, quanto pesano il consenso e la gogna post dopo post Idanno e tolgono, oscillando rapidamente tradel consenso edel. I like e l'aumento dei follower producono legittimazione e, quando va particolarmente bene come nel caso di Chiara Ferragni, anche guadagni milionari. Al