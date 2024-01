Ristoratrice Lodi | Klaus Davi | “Con social giustizia azzerata | non è colpa di Lucarelli”

(Adnkronos) – (dall'inviata Alice Bellincioni) – "L'accanirsi è pericoloso. Grazie 'signora' per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – (dall’inviata Alice Bellincioni) – “L’accanirsi è pericoloso. Grazie ‘signora’ per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. ... ()

Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – (dall'inviata Alice Bellincioni) – "L’accanirsi è pericoloso. Grazie ‘signora’ per aver massacrato in ... (dayitalianews)

"I social sono ormai la Cassazione, senza più un giudizio di primo e di secondo grado, senza avvocato e senza indagine preliminare. Siamo in un mondo di grande perversione dove la giustizia diventa ...... in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa chee attestazioni di stima, e solo ... Figliamorta: 'Mandate via i giornalisti' 'Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. ...La sua Panda beige è stata trovata a pochi metri dalle rive del Lambro. Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria Le Vignole a Sant’Angelo Lodigiano, l'ha lasciata lì ...Il massmediologo: "I social ormai sono Cassazione, senza più un giudizio di primo e di secondo grado, senza avvocato e senza indagine preliminare. Siamo in un mondo di grande perversione dove la ...