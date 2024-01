“Rispondo solo ai pm” Parla Chiara Ferragni | la nuova strategia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha deciso: none non parlerà più della vicenda Balocco, del pandoro Pink Christmas, dell‘inchiesta della procura di Milano per truffa aggravata e di tutto quello che ruota attorno. Zero di zero. La comunicatrice non comunica più, non su questo almeno. La decisione è arrivata ieri sera ed è stata riferita ai media con una scarna nota inviata alle agenzie di stampa. “In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl – si legge – ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto”. Da giorni, ovviamente, i giornali cercano di saperne di più. In fondo, dopo la prima ...