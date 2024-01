Rimettere insieme un cuore spezzato? Dipende dalla dopamina

Come John Belushi e Dan Aykroyd nel celebre film 'The Blues Brothers', Messi sta rimettendo insieme la vecchia banda . A Miami , dopo... (calciomercato)

...un terzo periodo equilibrato la squadra di casa trova dalla panchina le soluzioni perla ... una delle squadre che vedo favorite per salire in Balla Tiber e a Frassati; sono confronti ...Oggi, due anni e mezzo dopo, sia Sancho che il Manchester United sono stati costretti a... Sancho ha messo50 gol e 65 assist in 137 partite ufficiali; nell'annata a cavallo tra i 18 ...L’onorevole Nicolò Catania (FdI): “Per trovare soluzioni definitive per chiudere la ricostruzione” «Riprendere il dialogo col Governo, dal quale c’è piena ...L’onorevole Nicolò Catania (FdI): “Per trovare soluzioni definitive per chiudere la ricostruzione” «Riprendere il dialogo col Governo, dal quale c’è piena ...